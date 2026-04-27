Штрафы онлайн и новые автобусы: что ждёт калининградцев с мая

В мае в Калининграде и области вводится сразу несколько изменений для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. «Клопс» собрал главные нововведения месяца.

Для водителей

Штрафы

Одно из ключевых нововведений — переход системы фиксации нарушений в цифровой формат. Постановления о штрафах теперь считаются полученными с момента их появления в личном кабинете на «Госуслугах». Бумажные уведомления постепенно уходят, поэтому отсутствие письма больше не освобождает от ответственности.

Инспекторы также ориентируются на электронные базы данных. Если полис ОСАГО или свидетельство о регистрации не отображаются в системе, бумажные копии могут не помочь избежать разбирательств.

Расширен перечень неисправностей, при которых запрещают эксплуатацию автомобиля. В первую очередь внимание будут обращать на нештатный свет (например, ксенон в галогеновых фарах) и тонировку стёкол.

АЗС

Изменения коснутся и автозаправок. С 1 мая усиливается контроль за продажей топлива: все операции фиксируются через кассы и измерительные системы. Заправиться без чека или договориться на месте больше не получится. При спорных ситуациях именно чек станет основным доказательством.

Одновременно ужесточаются требования безопасности на АЗС. Под запретом — курение, использование телефона у колонки и заправка автомобиля с открытыми элементами. В случае нарушений сотрудники могут отказать в обслуживании.

Ограничения движения

В Калининграде с 4 мая по 17 ноября участок Северного обхода в районе Московского проспекта у мотеля «Балтика» станет односторонним — ехать можно будет только в сторону Заозёрья. Ограничения связаны с капитальным ремонтом.

На время репетиций и проведения Парада Победы центр Калининграда будут перекрывать:

4 и 5 мая — с 19:00 до 00:00, 7 и 8 мая — с 7:00 до 13:00, 9 мая — с 7:00 до 15:00.

Вечером 9 мая дополнительно закроют ряд улиц в центре.

До 30 мая ограничено движение на улице Чайковского — там идёт ремонт покрытия.

Для пассажиров

С 1 мая в Калининграде отменяют маршрутку №70. Вместо неё запускают автобус №22, который соединит дворец спорта «Янтарный» и силикатный завод. Интервал движения составит 16–18 минут в будни и 17–22 минуты в выходные. Маршрут изменят. Все подробности — в «Клопс».

В Янтарном возникли проблемы с транспортом: перевозчик отказался от маршрута №582 из-за нехватки водителей. Власти ищут нового оператора и рассчитывают восстановить движение к концу мая.

К праздникам возвращают сезонные направления. С 1 мая снова начинает ходить автобус №593 Калининград — Морское: рейсы запланированы дважды в день в обе стороны.

На железной дороге вводят летнее расписание и увеличивают количество поездов на курортных направлениях. В праздничные дни с 1 по 3 и с 9 по 11 мая электрички будут ходить по графику выходного дня.

Также запускают дополнительные маршруты:

рельсобус Калининград — Железнодорожный по выходным и праздникам; поезда в сторону Мамоново, Черняховска и Багратионовска; отдельный график предусмотрен для поездов в Неман.

Всего на популярных направлениях — Светлогорск, Зеленоградск и Балтийск — добавят десятки рейсов. Полный список — на «Клопс».