В Калининграде с 1 мая упраздняют одну из маршруток

С 1 мая в Калининграде упраздняют маршрутку №70, при этом на линию выходит автобус №22. Подробнее об изменениях «Клопс» рассказали в городской администрации в понедельник, 27 апреля.

Новый транспорт будет курсировать от дворца спорта «Янтарный» до Силикатного завода. Интервал движения составит 16–18 минут в будни и 17–22 минуты в выходные и праздничные дни.

Маршрут частично повторит прежнюю схему, но с изменениями. Автобусы поедут по улицам Согласия, Гайдара, Советскому проспекту и проспекту Мира. В отличие от маршрутки №70, он не будет сворачивать на Кутузова, а проследует по проспекту Мира до Химической, а затем выйдет на проспект Победы через Тенистую аллею и улицу Менделеева.

В микрорайоне имени Александра Космодемьянского схема тоже изменится. С Новгородской автобус повернёт на Ижорскую и Урицкого, далее поедет по Карташева, Макаренко (в обратном направлении — по Механической), затем по Тихоокеанской и улице Спасателей до Силикатного завода. Ранее маршрутка следовала до «Автотор-Арены».

Жители Калининграда обратили внимание, что новая схема проходит по улицам Макаренко и Механической. При этом первая — узкая, а вторая более широкая, с тротуарами, к тому же там уже есть удобная остановка по направлению из города. Также горожане отмечают, что не на всех участках, где сейчас останавливаются маршруты №70 и 92, есть оборудованные остановки. В администрации сообщили, что проект по установке новых остановочных павильонов на улицах Новгородской и Ижорской уже заказан.