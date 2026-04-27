В Пионерский в майские праздники зайдёт паром «Антей»

В Пионерском в майские праздники ожидается заход парома «Антей». Об этом сообщает оператор линии.

Судно прибудет из Усть-Луги и, как планируется, будет находиться в порту с 1 по 3 мая. Чтобы не мешать обслуживанию судна, жителей и гостей города просят не оставлять автомобили на подъездной дороге к порту — улице Портовая, в районе стоянки. Там стоят запрещающие знаки, в городе работает система автоматической фиксации нарушений ПДД.

С 1 мая другой паром, «Амбал», который возит грузы между Калининградской и Ленинградской областями, уйдёт на плановый ремонт примерно на два месяца. Грузоперевозчик рекомендует заранее бронировать места на оставшихся на линии судах.

В настоящее время субсидированные перевозки выполняет паром «Антей». Льготные тарифы также доступны через уполномоченного агента.