В Музее Мирового океана открылась выставка о земляках-космонавтах

В Музее Мирового океана открылась выставка «Звёздное небо над головой», посвящённая космонавтам, чьи судьбы связаны с Калининградской областью. Новый проект реализован совместно с Государственным музеем истории космонавтики имени К.Э. Циолковского и Мемориальным музеем космонавтики и приурочен к 80-летию Калининградской области и 25-летию швартовки научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев» на Набережной исторического флота.

Выставка напоминает: Калининградская земля всегда была местом, где люди смотрели на звёзды. Здесь великий философ Иммануил Кант, глядя на звёздное небо, вывел моральный закон, астроном Фридрих Бессель впервые измерил расстояние от Земли до звезды, здесь жил и работал писатель-фантаст Сергей Снегов. Именно здесь мечтать о звёздах начали наши земляки — будущие космонавты.

Калининград стал малой родиной для шести отечественных космонавтов. Звание почётного гражданина Калининградской области получил первый человек, вышедший в открытый космос, — Алексей Архипович Леонов. Юрий Романенко, чьё детство прошло в Калининграде, трижды совершал космические полёты, общая продолжительность которых составила 430 суток. В декабре 1977 года Романенко вместе с бортинженером Георгием Гречко отправился к орбитальной станции «Салют-6», откуда в телерепортаже впервые поздравил с Новым годом советских граждан и народы всего мира.

Космонавт Александр Викторенко прибыл в Калининградскую область в 1969 году после окончания Оренбургского авиационного училища, — так началась его служба в ВВС Балтийского флота. Прожив в Янтарном крае девять лет, он вспоминал об этом времени с теплотой: «Земля эта мне сразу понравилась: Калининград, область — очень родные для меня…» На Балтийском флоте начинали свой путь в космос водолаз Валерий Рождественский и лётчик морской авиации Юрий Лончаков. А в центре Калининграда, на Набережной исторического флота Музея Мирового океана, уже четверть века стоит судно, которое носит имя инженера-исследователя Виктора Пацанва — его юность прошла в Нестерове.