Новопостроенный шахматный клуб на Балтийской косе обещают открыть в мае (фото)

Шахматный клуб, недавно построенный на Балтийской косе, обещают открыть в мае. Об этом рассказали «Клопс» в администрации муниципалитета во вторник, 21 апреля.

Новый объект с нетерпением ждут местные жители. О том, что такой клуб появится в посёлке, сообщали в СМИ ещё два года назад, документы о плановом развитии территории опубликованы в интернете. Люди наблюдали за строительством, но по итогу нарядный домик долго стоит безжизненным посреди неблагоустроенной площадки.

«Прошло два года. Огромный срок, — говорит местный активист, многодетный отец Никита Куторга. — За это время уже могла вырасти плеяда шахматистов-косовцев. Но наши дети лишены возможности заниматься шахматами рядом с домом. Есть шахматный кружок в Балтийске, но там маленькое помещение, а занятия — по вечерам с 18:00 до 19:30. Зимой мы вообще никак туда не попадаем».

Подготовка ввода в эксплуатацию шахматного клуба на территории Балткосы уже идёт, рассказали в администрации Балтийского МО. Объект находится в частной собственности, но его владелец поддерживает прямую связь с окружными властями по всем организационным вопросам. Первое мероприятие для детей в новом клубе запланировано на май. Оно будет приурочено к праздничным датам Великой Победы.