Калининградец 5 лет получал пенсию по инвалидности по подложным документам

Калининградец подделал документы и более пяти лет получал пенсию как инвалид второй группы. Ущерб государству составил 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управление Федеральной службы судебных приставов во вторник, 21 апреля.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). За свои махинации мнимый больной получил три года лишения свободы (условно) и должен был возместить не только причинённый ущерб, но и 94 тыс. рублей в качестве исполнительного сбора. Должник не спешил вернуть деньги, а сделал это спустя полгода, когда на его счета наложили арест и запретили выезжать из страны.