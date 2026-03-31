В Калининградской области полгода замедляется инфляция, но продукты и услуги продолжают дорожать

В Калининградской области в феврале годовая инфляция замедлилась до 6,97%, но всё равно осталась выше общероссийского уровня. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает Центробанк.

За месяц цены в регионе выросли на 0,63%, а годовая инфляция составила 6,97%. Сильнее всего в феврале подорожали услуги — на 1,09%, продукты прибавили 0,79%, непродовольственные товары — 0,21%.

Специалисты отмечают, что за последний год продукты и услуги в Калининградской области дорожали быстрее, чем потребительская корзина в целом. Непродовольственные товары, напротив, росли в цене заметно медленнее.

По оценке Центробанка, февральский рост цен с учётом сезонной корректировки оказался ниже январского. Это, как считает регулятор, связано с охлаждением спроса на часть непродовольственных товаров и укреплением рубля. В целом по России годовая инфляция в прошлом месяце составила 5,91%. По прогнозу Банка России, в 2026 году она может снизиться до 4,5–5,5%, а в 2027-м и дальше держаться около целевого уровня в 4%.