ПСБ в июне выставит на повторные торги активы Raven Russia

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Повторная процедура по продаже 100% уставного капитала в активах ГК Raven Russia пройдёт в июне 2026 года. Стартовая цена и сроки приёма заявок будут объявлены в преддверии торгов.

Ранее ПСБ выставлял на торги активы Raven Russia за 90 млрд рублей на портале ГИС «Торги». Продажа включала 100% долей и акций 17 юридических лиц: АО «Кулон Девелопмент», АО «Кулон-Истра», АО «Ногинск-Восток», АО «Ресурс-Экономия», АО «Торос», ООО «Север Эстейт», ООО «Гориго», ООО «Дельта», ООО «Союз-Инвест», ООО ЕГ «Логистика», ООО «КИП 1», ООО «Кстово Девелопмент», ООО «Кулон СПБ», ООО «Лига», ООО «Логопарк Дон», ООО «Логопарк Обь», ООО «Феникс».

В собственности компаний — 16 транспортных и складских терминалов общей площадью 2090 кв. м, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской и Ростовской областях.