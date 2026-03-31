Житель Свердловской области подарил калининградцам подборку исторических фотографий города

«Здравствуйте, уважаемые калининградцы! Это фото из моего дембельского альбома 1976 года... Надеюсь, это вам поможет!»

Его послание пришло по почте в понедельник, 30 марта. В конверте, заботливо упакованная в полиэтилен, лежала пачка чуть пожелтевших старых фотокарточек и краткая записка.

Но другие явно сделаны раньше 70-х годов: на одной карточке — остатки стен королевского замка Кенигсберга, снесённого в 60-е. Другая, где изображены руины довоенного здания, подписана с обратной стороны карандашом: «1948».

На конверте был указан обратный адрес и телефон, поэтому редакция смогла связаться с отправителем. Оказалось, Анатолий Павлович Коновалов, который всю жизнь прожил на Урале, в посёлке городского типа Атиг, в юности на два года попал на Балтику. После окончания техникума поехал по распределению в Литву, а в 1974 уже оттуда отправился служить срочную в Калининградскую область.

«Фотографии эти делал наш замполит, майор Александр Прошкин, — рассказал Коновалов. — В Калининград он сразу после войны приехал служить, молодым лейтенантом. Он любил фотографировать, всё фотографировал. И вот он помогал нам делать дембельские альбомы. Свои снимки приносил, почти всем, кто служил, он не жалел. А нам только радость!

Он уже старенький тогда был, его, наверное, в живых уже давно нет...»

Сейчас самому Анатолию Павловичу 71 год. Недавно он перебирал старые альбомы и задумался о том, что редкие исторические кадры скрыты от глаз и лежат без всякой пользы. Он поискал в интернете адреса калининградских СМИ и решил подарить свой архив горожанам.

Сам уралец на Балтике так больше ни разу и не побывал. Но вспоминает Калининград с большим теплом. «Я искал в интернете наше местоположение, — говорит он. — Недалеко там станция Кутузово, до моря дизель ходил... На крыше даже сидели люди, вот это я помню!

Представьте себе, в 1976-м на Новый год только выпал снег — и через два дня растаял. Но погода плохая была зимой. Дожди, дожди. Но у меня шинель была тёплая, так что ничего страшного! В общем, мне понравился Калининград».

Подборку фотографий Александра Прошкина, которые полвека хранил его сослуживец, редакция «Клопс» передаст в Калининградский историко-художественный музей.