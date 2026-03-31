Рольбинов заявил о стабильной ситуации с морским транзитом из Усть-Луги в Калининградскую область

Атака беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области никак не отразилась на стабильности морского сообщения с Калининградской областью. Об этом в понедельник, 30 марта, заявил вице-премьер регионального правительства, министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов в ходе прямого эфира ЦУР «ВКонтакте».

Глава ведомства прокомментировал сведения, что происшествия якобы нанесли урон грузоперевозкам в самый западный регион России.

«Я понимаю, что в СМИ разгоняют зачастую всевозможную информацию о том, что всё пропало, всё плохо, — отметил Александр Рольбинов. — На сегодняшний день мы осуществляем все перевозки в штатном режиме. Буквально вчера из Усть-Луги выходил паром, который загрузил 98 железнодорожных вагонов. На линии ходят в общей сложности порядка 28 судов. Это и танкеры, и сухогрузы, и контейнеровозы, и паромы. Никаких перебоев в транспортном грузовом обеспечении на сегодняшний день не наблюдаем. Всё идёт в штатном режиме».