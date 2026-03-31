Причины провала парковки на Егорова в Балтийске установит экспертиза — администрация

Причины провала на парковке в Балтийске установит экспертиза, которую уже начал собственник участка земли. Об этом «Клопс» рассказали в администрации муниципалитета.

По предварительным данным на утро вторника, 31 марта, маловероятно, что площадка обрушилась из-за того, что была подмыта водой. Чисто визуально яма сухая, пояснили в администрации округа.

В настоящее время собственник — частное лицо, имя которого не уточняется, — ведёт работы по устранению аварии. Автомобиль, угодивший в провал, благополучно извлекли.

Местная жительница Ксения Шаманова сделала фото того, как рабочие расчищают пострадавшую зону с помощью строительной техники. По её словам, «всё как было, ремонтируют, яма, конечно, огромная».

«Там стояли поддоны с тротуарной плиткой, был экскаватор, рабочие что-то делали в яме, — рассказывает девушка. — Слава богу, люди не пострадали!»