OR-код вместо аплодисментов: «Звёзды Балтики» в Калининградской области зажглись с помощью идей от «МедиаСтанции» Росатома

В атомном городе Советске Калининградской области прошёл муниципальный этап областного творческого фестиваля «Звёзды Балтики».

В Советске завершился муниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики», организатором которого является Министерство образования Калининградской области, информационный партнёр — Дирекция Балтийской АЭС. Конкурсные состязания развернулись на самой большой городской концертной сцене — ДК «Парус». Они проходили по двум номинациях — «вокал» и «хореография». Участники демонстрировали своё мастерство в трёх возрастных категориях.

Торжественное открытие конкурса началось с приветственных слов Марии Никишевой, исполняющей обязанности начальника управления по образованию, культуре, спорту и делам молодёжи администрации Советского городского округа: «"Звёзды Балтики" — это не просто соревнование, а праздник таланта, творчества и дружбы. Здесь зажигаются новые звёздочки, раскрываются способности и укрепляется вера в себя. Желаю всем участникам ярких выступлений, честной борьбы и, конечно, удовольствия от самого процесса творчества. Пусть этот конкурс станет для вас счастливой ступенькой к большим достижениям!»

Особенностью этого года стало внедрение интерактивных цифровых инструментов — народного онлайн-голосования. После каждого выступления на экране появлялся QR-код, с помощью которого зрители в зале могли мгновенно отдать свой голос за понравившегося конкурсанта. Эта технология позволила сделать мероприятие более динамичным и вовлечь аудиторию в процесс оценки.