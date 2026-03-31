OR-код вместо аплодисментов: «Звёзды Балтики» в Калининградской области зажглись с помощью идей от «МедиаСтанции» Росатома

В атомном городе Советске Калининградской области прошёл муниципальный этап областного творческого фестиваля «Звёзды Балтики».
В Советске завершился муниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики», организатором которого является Министерство образования Калининградской области, информационный партнёр — Дирекция Балтийской АЭС. Конкурсные состязания развернулись на самой большой городской концертной сцене — ДК «Парус». Они проходили по двум номинациях — «вокал» и «хореография». Участники демонстрировали своё мастерство в трёх возрастных категориях.
Торжественное открытие конкурса началось с приветственных слов Марии Никишевой, исполняющей обязанности начальника управления по образованию, культуре, спорту и делам молодёжи администрации Советского городского округа: «"Звёзды Балтики" — это не просто соревнование, а праздник таланта, творчества и дружбы. Здесь зажигаются новые звёздочки, раскрываются способности и укрепляется вера в себя. Желаю всем участникам ярких выступлений, честной борьбы и, конечно, удовольствия от самого процесса творчества. Пусть этот конкурс станет для вас счастливой ступенькой к большим достижениям!»
Особенностью этого года стало внедрение интерактивных цифровых инструментов — народного онлайн-голосования. После каждого выступления на экране появлялся QR-код, с помощью которого зрители в зале могли мгновенно отдать свой голос за понравившегося конкурсанта. Эта технология позволила сделать мероприятие более динамичным и вовлечь аудиторию в процесс оценки.
Идея для этого творческого решения, по словам организаторов муниципального этапа фестиваля «Звёзды Балтики», была почерпнута ими из корпоративного проекта госкорпорации «Росатом» — «МедиаСтанция». Комментируя этот опыт, Татьяна Ванифатьева, заместитель директора Центра творчества, организатор муниципального этапа фестиваля и один из участников «МедиаСтанции», отметила: «"МедиаСтанция" Росатома — это не просто ресурс, а источник вдохновения и практических инструментов для современных коммуникаций. Мы благодарим Дирекцию Балтийской АЭС за приглашение в этот проект, а также за активное участие во всех наших проектах, которые благодаря такому содружеству бесспорно только выигрывают».
Во многих случаях симпатии зрителей, выраженные через народное голосование, совпали с оценками профессионального жюри, в состав которого вошли опытные педагоги и деятели культуры города Советска. Это лишний раз подтвердило высокий уровень подготовки участников и объективность выбора.
По итогам конкурса были определены победители и призёры в каждой номинации и возрастной категории. Теперь они будут представлять атомный город Советск на областном этапе фестиваля, а впоследствии, возможно, и на Всероссийском этапе творческого конкурса «Звёзды Балтики».
В России продолжает расти число конкурсов и акселераторов для молодых специалистов, где новое поколение специалистов может получить адресную экспертную помощь, представить свои идеи, стать частью рабочих групп по разработке инноваций и получить уникальный опыт. В Росатоме понимают, что развитие отечественной науки и технологий напрямую зависит от качества диалога в профессиональном сообществе. Росатом активно участвует в программах по укреплению образовательной базы в данном направлении. Повышает доступность профориентационных программ для школьников. Формирует условия для того, чтобы будущие специалисты атомной отрасли, которые уже выбрали для себя направление развития, могли ещё будучи школьниками проявить себя и получить поддержку для развития своих идей.