Трафик суточных утят: в Калининград из Воронежа прилетели 800 птенцов

В аэропорту Храброво 800 суточных утят прошли соответствующий ветеринарный контроль, сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Птенцов для содержания и разведения на одной из калининградских ферм доставили из Воронежской области. Все путешественники оказались здоровы, каких-либо заболеваний специалисты ведомства не выявили. С начала года в регион прибыло уже 4 тыс. утят из разных областей России.