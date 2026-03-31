Калининградстат назвал виды топлива, наиболее подорожавшие на АЗС региона

В Калининградской области в феврале по сравнению с январём резко подорожало газомоторное топливо — на 2,07%, до 39,01 рубля за один литр. Об этом сообщает Калининградстат.
По данным ведомства, в конце зимы цена бензина АИ-92 выросла на 0,65% и составила 67,36 руб. за литр, АИ-95 — на 0,59% (71,17 руб./л), АИ-98 — на 0,59% (96,17 руб./л), дизеля — на 0,09% (76,52 руб./л).
За год топливо подорожало следующим образом:
- АИ-92 — на 12,02%,
- АИ-95 — на 11,55%,
- АИ-98 — на 9,06%,
- дизельное топливо — на 9%,
- газовое моторное топливо — на 0,19%.
