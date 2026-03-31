09:54

Калининградстат назвал виды топлива, наиболее подорожавшие на АЗС региона

  1. Калининград
Автор:
Калининградстат назвал виды топлива, наиболее подорожавшие на АЗС региона
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининградской области в феврале по сравнению с январём резко подорожало газомоторное топливо — на 2,07%, до 39,01 рубля за один литр. Об этом сообщает Калининградстат.

По данным ведомства, в конце зимы цена бензина АИ-92 выросла на 0,65% и составила 67,36 руб. за литр, АИ-95 — на 0,59% (71,17 руб./л), АИ-98 — на 0,59% (96,17 руб./л), дизеля — на 0,09% (76,52 руб./л).  

За год топливо подорожало следующим образом:

  • АИ-92 — на 12,02%, 
  • АИ-95 — на 11,55%, 
  • АИ-98 — на 9,06%, 
  • дизельное топливо — на 9%, 
  • газовое моторное топливо — на 0,19%.

За последние две недели на автозаправках Калининграда заметно изменились цены на топливо.

285
Топливо