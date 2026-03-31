ТК «Мега» приглашает на мастер-класс

4 апреля, 12:00
«База в деталях», стилист Анастасия Стоякина
Практикующий стилист Анастасия Стоякина расскажет и покажет на примерах, как собрать базовый гардероб.
Базовый гардероб в 2026 году — это уже не набор «обязательных» вещей из списков десятилетней давности, а продуманная система, которая работает на ваш ритм жизни, климат и личный стиль.
Минимализм больше не означает скуку, а универсальность — однообразие. Важно собрать не просто базу, а гибкую основу, в которой нейтральные оттенки соседствуют с мягкими акцентами, силуэты подчеркивают фигуру, а каждая вещь сочетается минимум с тремя другими. Именно такой подход сегодня лежит в основе грамотного, современного гардероба.
Стоимость — 300 рублей.
Запись в сообщения в ВК (сообщество «ТК Мега»).
Места ограниченны.