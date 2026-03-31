Как джинсы стали семейным наследием: история бренда «МАЙКУ ДЖИНС»

Так Калининград стал новой точкой отсчёта и местом рождения «МАЙКУ ДЖИНС». Начиналось всё скромно: с одной старой машинки. Первые заказы — пальто, платья, брюки — выполнялись с особым вниманием к деталям, что постепенно сформировало круг постоянных клиентов.

Идея собственного ателье жила в нём задолго до переезда семьи из Казахстана в Калининградскую область. Переломным моментом стало путешествие по регионам России вместе с крёстным одной из дочерей и другом — Константином. Изучая рынок, они оказались в Калининграде, который сразу произвёл сильное впечатление. «Климат, природа, история и люди — всё вызвало желание остаться и внести вклад в развитие региона», — вспоминает Алексей.

Переломный момент наступил, когда Алексей, наблюдая за людьми на улицах, осознал: джинсы — самая востребованная одежда. Это стало отправной точкой нового этапа. В течение четырёх лет он глубоко изучал рынок денима, создавал тестовые модели, проверял их в носке и собирал обратную связь как от своих клиентов, так и от покупателей конкурентов.

Итогом стала философия бренда: сочетание качественных материалов, надёжных поставщиков и индивидуального пошива позволяет создавать изделия, которые служат от трёх до пяти сезонов.

«Мы создаём не просто одежду, а вещи, которые становятся частью жизни наших клиентов», — подчёркивает Алексей.

Сегодня «МАЙКУ ДЖИНС» — это семейное дизайн-ателье, где каждый участник команды разделяет общую идею. В 2022–2023 годах Алексей прошёл обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров, что укрепило его стремление передавать знания следующему поколению.

Внутри команды выстроена чёткая система: Алексей отвечает за контроль качества и финансовую устойчивость, Константин поддерживает развитие бизнес-процессов и стратегию. Старшая дочь Ангелина совмещает обучение в Московском финансово-юридическом университете с работой в ателье и участвует в создании коллекций, привнося свежий взгляд и энергию.