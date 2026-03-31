Евгений Мишин о переплате ЖКХ: «Людям должны вернуть деньги»

Депутат Заксобрания поддержал инициативу лидера ЛДПР Леонида Слуцкого по возврату людям переплат за жилищно-коммунальные услуги.

Проверка показала: в 2023–2025 годах коммунальщики включили в платёжки граждан необоснованные расходы. Общая сумма переплат по всей России достигла 103 миллиардов рублей. ЛДПР под руководством лидера партии Леонида Слуцкого требует вернуть эти деньги людям.

Партия призвала ФАС, Минстрой и Минэкономразвития разработать порядок прямого возмещения излишне уплаченных за жилищно-коммунальные услуги средств. Речь идёт о суммах, которые ресурсоснабжающие организации незаконно взяли с граждан за последние три года.

Механизм возврата обязан включать информирование каждого пострадавшего. Обратиться за компенсацией можно будет упрощённо — через «Госуслуги», ГИС ЖКХ или МФЦ. Партия настаивает: возвращать переплаты необходимо с процентами.

Что касается Калининградской области, с 1 января 2026 года у нас повысили тарифы на услуги ЖКХ. Усугубили ситуацию и сильные морозы. Жители Балтийска, Калининграда, Гурьевского района в соцсетях возмущаются увиденным в квитанциях: если ранее за отопление квартиры в 32 кв. м платили 5300 рублей, то за январь только за отопление – 8700. То есть рост тарифа на оплату тепловой энергии составил не менее 30%, а это даже не второй обещанный этап подорожания ЖКУ. Калининградцы подозревают фальсификацию в цифрах по всей области.

Депутат фракции ЛДПР в Законодательном собрании Калининградской области Евгений Мишин обратил внимание на сложившуюся ситуацию.

«Среди обращений, поступающих в Калининградское региональное отделение ЛДПР, большая часть касается именно ЖКХ — работы и тарифов. Вопрос, связанный с деятельностью управляющих компаний, очень сложен. И весьма справедливо, что Леонид Эдуардович обращает на это внимание. Особенно если говорить о прошедшей зиме, которая из-за холодов дала в Калининградской области огромные счета за отопление. Получается, есть факты переплат, и я уверен: людям обязаны это всё вернуть», — заявил Евгений Мишин.

Парламентарий подчеркнул, что жители региона исправно платят за коммунальные услуги, несмотря на сложную финансовую ситуацию, маленькие зарплаты и снижающиеся доходы.

«Вопрос справедливости должен восторжествовать. Мы на это рассчитываем и полностью поддерживаем Леонида Эдуардовича», — резюмировал Евгений Мишин.

В ЛДПР особо отметили: контроль за сферой ЖКХ должен быть продолжен, чтобы не допускать подобных нарушений в будущем.