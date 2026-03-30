В Калининградской области с начала года клещи укусили 69 человек

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области с начала года на укусы клещей пожаловались 69 человека, в том числе 16 детей. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, с начала года зарегистрирован один случай клещевого вирусного энцефалита и три случая болезни Лайма. «Заболеваемость соответствует среднемноголетнему уровню. Ситуация остаётся на контроле Управления», — подчеркнули в ведомстве.

В регионе прививку от клещевого энцефалита сделали 2 460 человек, в том числе 373 ребёнка. В Роспотребнадзоре напомнили, что «вакцинация остается наиболее надёжным способом профилактики этой инфекции».