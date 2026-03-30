В Калининградской области объявили пожароопасный сезон: за что могут оштрафовать до 2 млн рублей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области с 20 марта действует пожароопасный сезон. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве напомнили, что за поджог сухой растительности грозит административная и уголовная ответственность. Для граждан штраф составляет до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для предпринимателей без образования юрлица — до 80 тысяч, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.

Когда игры с огнём приводят к крупному ущербу, травмам и более серьёзным последствиям, дело переходит в уголовную плоскость. В таком случае штраф достигает 2 млн рублей, возможно и лишение свободы на срок до года.

С начала марта спасатели в Калининградской области выезжали тушить поля 234 раза, огонь прошёл больше 410 гектаров. В МЧС подчёркивают: почти всегда такие пожары начинаются по вине людей.

Специалисты советуют скашивать прошлогодний сухостой и утилизировать его безопасными способами — например, компостировать, отправлять на переработку или вызывать для этого специальные службы.