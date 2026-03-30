Пчелиный рой, который зимой нашли в Гурьевске на заснеженном кусте, благополучно дождался весны (видео)

Пчелиный рой, который зимой нашли в Гурьевске прямо под открытым небом на заснеженном кусте, благополучно дождался весны. Об этом рассказал «Клопс» пчеловод-любитель Николай, приютивший бездомную семью, в понедельник, 30 марта.

Сейчас насекомые чувствуют себя хорошо. Они уже вовсю летают, собирают пыльцу с вербы — золотистые комочки на лапках видно невооружённым глазом. Дневная температура до +10 градусов обеспечивает им вполне лётную погоду, объяснил Николай. А первый облёт состоялся ещё 1 марта.

К сожалению, суровой зимой маленькая пасека не обошлась без потерь. Один из ульев опрокинулся на бок. «Какой-то зверь прогрыз дыру в нём и проник внутрь, пчёлы погибли», — говорит Николай.

Но выжила семейка, которая зимовала на чердаке, и часть пчёл с того самого куста. Теперь пчеловод их объединил.

«Зимуют они живые, гудят, кушают мёд, не спят, собираются в клуб и таким образом греются, — рассказал Николай. — В том самом ящике, который на видео, и перезимовали. С куста я выживших туда же и подселил».