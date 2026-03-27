Семь шагов к эффективной СМС-рассылке: чек-лист для бизнеса

Несмотря на развитие цифровых каналов и появление новых инструментов продвижения, СМС-рассылки остаются одним из самых прямых способов коммуникации с клиентом. Сообщение приходит напрямую на телефон и обычно читается в течение нескольких минут. Но эффективность такого канала зависит не столько от самого факта отправки, сколько от того, насколько правильно подготовлена рассылка.
Рекламная платформа «билайн.ПРОдвижение» (входит в «Билайн Adtech», подразделение по рекламным технологиям «Билайн бизнес») подготовила чек-лист из семи шагов, который помогает бизнесу системно подойти к работе с СМС.
1. Определить цель рассылки.
Перед запуском важно понять, какую задачу должна решить кампания и по каким метрикам будет оцениваться её эффективность.
Например, цель может заключаться в увеличении повторных покупок на 20% или в возврате клиентов, которые давно не взаимодействовали с брендом.
2. Выделить целевую аудиторию.
Следующий шаг — определить портрет клиента и разделить аудиторию на сегменты. Чем точнее выбран сегмент, тем выше вероятность отклика.
Например, можно выделить мужчин 25–40 лет, которые интересовались покупкой недвижимости в последние три месяца. Обычно для этих целей интернет-ресурсы сегментируются в группы по тематике и категориям. На сервере обрабатываются категории сайтов, на основании чего предиктивными математическими моделями определяется возможный интерес пользователя.
Для формирования аудитории используются агрегированные статистические отчёты, основанные на анализе данных технических средств и обезличенных данных о пользователях, а услуга предоставляется при наличии согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы.
3. Проверить гипотезы.
Разные сегменты аудитории по-разному реагируют на предложения. Поэтому важно тестировать гипотезы — например, время отправки или формат предложения.
Часть клиентов может активнее реагировать на сообщения в выходные, а часть — вечером в будние дни.
4. Подготовить текст сообщения.
СМС-сообщение должно быть понятным и ценным для получателя. Важно обозначить выгоду для клиента и предложить конкретное действие.
Например: «Только 19–20 марта: скидка 10% на выбранный любимый товар. Купить: ссылка».
5. Учитывать формат сообщения.
Длина и структура текста влияют на результат рассылки. По данным исследований Билайн Adtech, короткие сообщения чаще работают на охват, запоминаемость и узнаваемость бренда, тогда как более развёрнутые тексты показывают более высокий CTR и приводят к кликам.
При подготовке рассылки важно учитывать задачу кампании — повышение узнаваемости или привлечение трафика — и выбирать формат сообщения исходя из этой цели.
6. Использовать узнаваемое имя отправителя.
Имя отправителя — важный фактор доверия. Лучше использовать название бренда, чтобы получатель сразу понимал источник сообщения.
Например, вместо общего имени BrandInfo — название вашей компании или бренда.
7. Запустить тестовую рассылку.
Перед масштабным запуском рассылку рекомендуется протестировать на небольшой аудитории. После анализа показателей отклика и конверсии успешный вариант можно масштабировать.
Даже небольшие изменения могут заметно повысить эффективность сообщения. Ниже приводятся примеры двух рассылок: после доработки второе предложение становится более релевантным аудитории, а конкретика в тексте помогает быстрее принять решение о переходе по ссылке.
- Было:
Параметры рассылки: широкая аудитория мужчин в Москве.
Имя отправителя: BrandInfo.
Текст: «Цветы по оптовым ценам. Заказать букет: ссылка».
- Стало:
Параметры рассылки: мужчины в Москве, интересовавшиеся цветами в последние 24 часа.
Имя отправителя: FlowersAlmanac.
Текст: «Подарите заботу любимым. Свежие розы от 60 руб/шт. Доставка за час. Выбрать букет: сайт».
Последовательный подход — от постановки цели до тестирования — позволяет сделать СМС-рассылку более адресной и повысить её эффективность.
Подробнее на сайте: beeline.ru.
Источник фото: ru.freepik.com