В Калининградской области прибыль предприятий за год выросла на 83,5%

В 2025-м предприятия и организации Калининградской области получили 806,3 млрд рублей прибыли. За год она возросла на 83,5%, сообщает Калининградстат.

Как отметили в ведомстве, данные приведены без учёта компаний малого и среднего бизнеса, кредитных организаций, а также государственных и муниципальных структур. Всего в регионе работали с прибылью 409 юридических лиц.

Львиная её доля приходится на финансовую и страховую деятельность — 82,2%. На втором месте — предприятия обрабатывающей промышленности — 5,3%. Замыкает тройку информация и связь — 3,6%.

Самой прибыльной оказалась сфера здравоохранения и социальных услуг — 92,9%. В Калининградской области выгодно также заниматься оптовой и розничной торговлей и ремонтом машин и мотоциклов. Доля таких предприятий — 87% от общего числа.

Что касается убытка, то в 2025 году он составил 111,5 млрд рублей. Это выше, чем в 2024-м, на 11,2%.

Больше всего убыточных предприятий сосредоточены в отрасли ЖКХ и экологии:

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 67,9%;

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 54,5%.

Кредиторская задолженность на конец 2025 года в регионе составила 750 млрд рублей. Из них просрочено 31,4 млрд рублей, или 4,2%.

Больше всего задолжали и не платят предприятия обрабатывающей промышленности. Их доля составляет 91,7%.

Дебиторская задолженность на конец 2025 года составила 1,1 трлн рублей, из неё просроченная — 39,6 млрд рублей, или 3,6%. В числе тех, кто давно ждёт свои деньги — финансовые и страховые компании (42,4%), предприятия обрабатывающей промышленности (39,6%) и торговля (7,4%).