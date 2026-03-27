В Калининградскую область забрела рысь из Евросоюза с GPS-датчиком (видео)

Хищника заметили в четверг, 26 марта. Рысь совсем не боялась камеры и человека, побродила по лесной дорожке, мирно почесалась за ушком и скрылась в ближайшем ельнике.

В Краснолесье засняли рысь с чёрным ошейником. Автор видео несколько минут созерцал крупную кошку, восхищаясь её красотой.

Ошейник с датчиком — признак того, что животное забрело к нам из приграничных районов Польши. Такое предположение сделал председатель регионального общества охотников и рыболовов Олег Белкин. К такому же мнению пришли в пресс-службе Виштынецкого нацпарка.

«В Польше рысь тоже редкий вид. За их численностью неустанно следят, в том числе вешают такие вот ошейники с геолокацией, чтобы знать, как и где животное обитает. Они специально отлавливают животных для этого. Никакого нарушения нет: Краснолесье — общие угодья. Наши животные заходят в Польшу, а их — к нам», — пояснил Белкин.

По данным областного минприроды, в последние годы численность рысей возросла. В 2025-м в регионе было 19 особей.