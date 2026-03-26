На Куршской косе начался сезон миграции жаб, автомобилистам стоит ездить аккуратнее

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На Куршской косе начался сезон миграции жаб, и автомобилистам в это время стоит быть особенно внимательными на дорогах. Об этом сообщили в телеграм-канале нацпарка.

Как отметили сотрудники «Куршской косы», жаб после зимовки разбудила дождевая влага. Сейчас они выходят из укрытий и направляются к местам размножения, однако путь через асфальт для многих оказывается смертельным.

В нацпарке добавили, что в ночь на косе ожидается редкий весенний дождь. Ветер меняется на северо-западный и усиливается, а на море уже поднимается слабое волнение, из-за которого вода переливается на нижний пляж.

«Ото льда быстро очищается залив. Сегодня он представляет [собой] большое шуршание шуги и плавника. На «трубных» — журавли, на «ударных» — дятел. Не пропустите последнее представление в сезоне», — призывают специалисты.