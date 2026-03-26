«Черемша, она кругом!»: калининградцы начали активно собирать первый весенний дикорос (фото)

В лесах Калининградской области начался сбор первого весеннего дикороса — черемши. Её местами уже очень много, рассказал «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда».

Спонтанный выезд на природу в Гурьевский район его команда совершила в начале текущей недели. Поблизости от Козловки удалось обнаружить целые поляны, сплошь покрытые знакомыми яркими листочками, а в воздухе буквально стоит и нежный, и резкий чесночный аромат.

«Это просто что-то невероятное, — делится Николай. — Сам лес — он такой живой, дышит свежестью, и этот воздух... его хочется пить! А когда мы дошли до нашей цели — черемши — это было просто что-то! Она росла таким густым ковром, что глаза разбегались! Куда ни глянь, везде эти сочные зелёные листья, так и манят».

Утренний морозец пока немного сдерживает бурный рост, но тем не менее сезон в полном разгаре. Черемша, по наблюдениям Смирнова, уже пускает стрелки, буквально неделя — и первый урожай пойдёт на спад. Впрочем, в других районах области всё ещё впереди. Например, в Багратионовском зелень пока толком даже не пробилась.

Для сбора черемши нужны нож и денежные резинки, которые надевают на запястье, как браслет. Лезвие втыкают в землю возле кустика под углом 45 градусов и перерезают стебельки на небольшой глубине. Луковица залегает гораздо ниже, так что ей это не повредит. Пучок собранных стебельков можно сразу скрепить резинкой.

Черемшу, она же колба, она же медвежий лук, едят свежей, в салате, добавляют в фарш для мантов и запасают впрок: солят и даже маринуют в томате. Николай поделился рецептом эксперта грибной кулинарии Ирины Репиной.

Черемша в томате

Маринуют молодую черемшу. На полтора килограмма зелени нужно 150 мл растительного масла, 100 г томатной пасты, 1 ст. ложка соли, 2 ст. ложки сахара. В кастрюле с растительным маслом черемшу прогреть под крышкой минут 10-15, добавить томат, соль и сахар, перемешать, довести до кипения и прокипятить 10 минут. Если будет суховато, добавить немного воды. Разложить в банки и закрыть.