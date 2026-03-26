Началось голосование за звание «Лучшей школы» региона

В Калининградской области стартовал четвёртый сезон акции «Лучшая школа. Народный выбор — 2026». Проект, который за три года стал заметным событием в регионе, в этом году делает акцент не только на звании, но и на главной цели для участников — отправить свою школу на самый масштабный выпускной области.
Голосование проходит с 23 марта по 14 июня. В течение этого времени школы будут набирать голоса и бороться за позиции в рейтинге. Но в 2026 году конкуренция выходит за рамки привычного соперничества: лучшие школы получат возможность стать частью большого финального события — регионального выпускного, куда попадут лидеры голосования.
За три предыдущих сезона акция заметно выросла. Если вначале это было голосование за «любимую школу», то сегодня — это полноценное движение, которое объединяет учеников, родителей и выпускников. Причём всё чаще поддержка выходит за пределы классов и даже городов: школы продвигают себя в соцсетях, подключают выпускников прошлых лет и активно ведут «кампании» за попадание в топ.
Прошлый сезон стал показательным. Победителем был признан лицей № 1 города Балтийска. Тогда же впервые появились дополнительные номинации: «Лучшая малая школа» — её получила школа посёлка Михайлово — и «Умная школа», которой стал лицей № 23, г. Калининград. В 2026 году эти категории сохраняются, а значит, у школ разного масштаба остаются реальные шансы на победу.
Напомним, что в этом сезоне, как и в прошлом, победители получат не только признание. Лучшая школа региона получит 1 миллион рублей, и такой же приз — 1 миллион рублей — предусмотрен для победителя в номинации «Лучшая малая школа».
Однако ключевая интрига конкурса — это возможность попасть в число лидеров и оказаться на главном выпускном региона. Именно лучшие школы, которые войдут в топ-5 рейтинга по итогам голосования, станут участниками этого события.
Конкурс остаётся народным: результаты напрямую зависят от активности самих жителей. Поддержать школу можно через мобильное приложение «Клуб Друзей» или участвуя в акции в магазинах сети SPAR.
Проголосовать за любимую школу можно в мобильном приложении «Клуб Друзей» или опустив чек с номером школы в урну, расположенную в торговом зале всех супермаркетов SPAR.
Чтобы получить голоса, необходимо совершать покупки в магазинах SPAR, SPAR Express, EUROSPAR, INTERSPAR, «Семья» и «Победа» на сумму от 100 рублей. Каждые 100 рублей в чеке — это один голос.
Помимо главного финала каждые две недели подводятся итоги очередного этапа. По итогам каждого из шести этапов три школы, достигшие наибольшего прогресса в рейтинге по местам, получат сертификаты на 30 000 бонусов. Среди всех голосовавших каждые две недели будут разыгрываться по три смартфона iPhone 16.
