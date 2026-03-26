Возвращение ближних мигрантов: на Куршской косе сезон кольцевания начнут раньше обычного

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Орнитологическая станция «Фрингилла» готовится к приёму гостей, первые экскурсии проведут 28 марта, хотя обычно сезон стартует с 1 апреля — Дня птиц. Об этом «Клопс» рассказал директор биологической станции «Рыбачий» Андрей Мухин.

«Сейчас у нас очень много работы. Ставим ловушки. Весенняя миграция в разгаре. Летят гуси, зяблики, зарянки, дрозды», — перечислил учёный.

Активно возвращаются так называемые ближние мигранты — пернатые, зимовавшие в Европе. С 28 марта экскурсии будут проходить ежедневно с 9 до 17 часов, а индивидуальных посетителей ждут в 15, 16 и 17 часов.