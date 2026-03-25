«Пересчитаем и достроим»: в мэрии Калининграда рассказали, как обстоят дела со школой на Левитана

В Калининграде объявили тендер на пересчёт сметной стоимости строительства школы на Левитана. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен завершить работы за три месяца. На эти цели выделяется 2,6 млн рублей.

«Мы смогли сейчас быстро объявить торги на пересчёт стоимости. <...> Не меняя технические решения, мы должны пересчитать всё в ценах этого года», — пояснила «Клопс» необходимость такой закупки Елена Дятлова.

Как только новые сметы утвердят, администрация объявит торги на продолжение строительства школы.