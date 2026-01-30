Финишная прямая в истории со школой на Левитана: суд окончательно встал на сторону мэрии

ВКонтакте

В скандале со школой, недостроенной на улице Левитана в Калининграде, поставили юридическую точку. В ближайшее время объект перейдёт в муниципальную собственность, сообщила глава администрации города Елена Дятлова во время прямого эфира в пятницу, 30 января.

По словам сити-менеджера, история тянулась почти весь 2025-й — жители микрорайона регулярно задавали вопросы о судьбе образовательного учреждения. В сентябре прошлого года суд первой инстанции полностью удовлетворил требования администрации Калининграда.

Теперь же суд постановил расторгнуть договор ренты земельного участка, взыскать средства капитального гранта — 396 млн рублей, а также компенсировать бюджету стоимость объекта. Всё возведённое на участке должно быть передано в муниципальную собственность.

В октябре 2025-го концессионер подал жалобу, однако 21 января 13-й Арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге оставил её без удовлетворения. Решение первой инстанции вступило в силу без изменений.

«Это то, чего мы все ждали», — подчеркнула Елена Дятлова.

Сейчас администрация ожидает получения мотивированного постановления суда: пока на руках есть только резолютивная часть. После этого город приступит к практическим действиям.

В первую очередь планируется расторгнуть договоры аренды земельных участков, которые ранее передавались концессионеру. Параллельно пересчитают сметы, подготовят документацию и проведут повторные торги.

По словам главы администрации, в ближайшее время власти приступят непосредственно к строительству школы.

«Процедуры займут определённое время, но в 2026 году мы обязательно определим подрядчика и начнём достройку», — сказала Дятлова.

Чиновница также отметила, что вопрос находится на личном контроле губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Глава региона подтвердил готовность обеспечить финансирование.