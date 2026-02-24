История со школой на Левитана попала в федеральный список проблемных концессий — Генпрокуратура

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

История со строительством школы на улице Левитана прозвучала на федеральном уровне — её привели среди примеров нарушений в сфере концессионных соглашений. Об этом, комментируя ситуацию с исполнением подобных контрактов, заявил Генпрокурор Александр Гуцан, передаёт «Российская газета».

«Вмешательство прокуратуры Калининградской области в рассмотрение арбитражным судом дела по иску администрации Калининграда к юридическому лицу позволило взыскать с подрядчика, на два года нарушившего сроки строительства школы, 400 млн рублей», — заявил глава ведомства.

Гуцан отметил, что нарушения при исполнении концессионных соглашений носят системный характер и препятствуют модернизации социальной инфраструктуры, прежде всего в сфере ЖКХ.

По данным ведомства, в прошлом году прокуроры направили в суды свыше 700 исков, связанных с концессиями. В большинстве случаев требования удовлетворены — бюджету вернули средства, а сомнительные соглашения аннулировали.

В числе других примеров — школа в Биробиджане, где инвестор не подтвердил наличие собственных средств и в бюджет взыскали 925 млн рублей, детский сад в Забайкальском крае, по которому суд вернул в казну 192 млн рублей, а также нарушения в сфере ЖКХ в Пермском крае, Приморье, Архангельской и Пензенской областях.