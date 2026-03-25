В Калининградской области продолжат восстанавливать запасы европейского угря

Ссылка За последние 4 года в акваториях заливов фиксируется увеличение численности молодых угрей непромыслового размера. Пополнение естественных запасов угря в акватории Балтики проводится в строгом соответствии с утверждёнными планами по сохранению популяции угря Калининградского (Вислинского) и Куршского заливов. Всего за этот период в заливы выпущено около 5 млн подрощенной молоди ценного вида речного угря (Anguilla anguilla). Ключевые результаты и значение для экологии региона По данным научного сопровождения, мероприятия по воспроизводству и охране угря дают существенный эффект на ранних возрастных этапах и формируют основу для дальнейшего восстановления запасов: в акваториях заливов фиксируется увеличение численности молодых угрей непромыслового размера: средняя масса ранее выпущенной подрощенной молоди — 150–200 г; проект способствует сохранению биоразнообразия и повышению устойчивости прибрежных экосистем Балтийского моря.

Госконтроль и соблюдение международных требований Все мероприятия проводятся под строгим контролем уполномоченных государственных органов и в соответствии с международными нормами, предусмотренными Конвенцией о международной торговле дикими животными и растениями, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Выпуск подрощенной молоди проводится под наблюдением госкомиссии Западно-Балтийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, которая контролирует выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов.

Научное сопровождение и мониторинг эффективности Научные сотрудники «АтлантНИРО» обеспечивают методическое и аналитическое сопровождение проекта, включая оценку динамики численности и размерно‑весовой структуры молодых угрей, а также анализ факторов среды обитания. Полученные данные используются для корректировки мероприятий по принципу адаптивного управления и для подготовки отчётных материалов. Меры по снижению антропогенной нагрузки и охране угря Для сохранения популяции угря и поддержания проекта в 2024 году ФГБНУ «ВНИРО» и «АтлантНИРО» одобрили изменения в правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, предусматривающие ограничение промысла угря сроком на 6 месяцев. Госконтроль за соблюдением требований в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в заливах Калининградской области ведёт Западно-Балтийское территориальное управление Росрыболовства. Рейды по выявлению и пресечению незаконного вылова, в том числе угря, проводятся регулярно.