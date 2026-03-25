На Поплавке в Калининграде пробурят скважины, чтобы понять степень загрязнения озера

Подрядчик должен полностью спланировать комплексную очистку озера и провести ряд изысканий. Площадь расчистки — 3,6 га. Глубину уточнят по результатам инженерных работ.

В Калининграде собираются привести в порядок озеро Поплавок. Тендер на подготовку проектной документации опубликован на сайте госзакупок.

Победитель тендера должен провести анализ донных отложений «для оценки их загрязнения тяжёлыми металлами, нефтепродуктами, токсичными элементами, биологическими факторами, радионуклидами». Для этого пробурят несколько скважин. Работы проведут с наименьшим дискомфортом для местных жителей.

На проектирование отводится 180 дней. 7,7 млн рублей выделено в рамках целевой субсидии муниципальной программы «Комфортный город».