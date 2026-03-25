На Поплавке в Калининграде пробурят скважины, чтобы понять степень загрязнения озера

В Калининграде собираются привести в порядок озеро Поплавок. Тендер на подготовку проектной документации опубликован на сайте госзакупок. 

Подрядчик должен полностью спланировать комплексную очистку озера и провести ряд изысканий. Площадь расчистки — 3,6 га. Глубину уточнят по результатам инженерных работ.

Фото: скриншот проектной документации
Победитель тендера должен провести анализ донных отложений «для оценки их загрязнения тяжёлыми металлами, нефтепродуктами, токсичными элементами, биологическими факторами, радионуклидами». Для этого пробурят несколько скважин. Работы проведут с наименьшим дискомфортом для местных жителей. 

На проектирование отводится 180 дней. 7,7 млн рублей выделено в рамках целевой субсидии муниципальной программы «Комфортный город».

Два года назад Поплавок чистили по инициативе прокуратуры.

Экология