Калининградцев приглашают в парки на предпасхальный субботник и обещают бесплатные дровишки

Накануне Пасхи в парках Калининграда пройдёт общегородской субботник. Об этом рассказала сити-менеджер Елена Дятлова на брифинге в горадминистрации.

«Я хочу всех калининградцев пригласить на общегородской субботник. Он будет проходить во всех парках и скверах города в субботу, 4 апреля. Поучаствовать может любой желающий. Постараемся обеспечить всех инвентарём, перчатками», — сказала Дятлова.

Сити-менеджер добавила, что после рубки самосева и аварийных деревьев может оставаться древесина, годная для растопки.

«Если у нас образуются хорошие порубочные остатки, то мы их не вывозим. Мы публикуем места, где они находятся, а калининградцы, которым нужны дрова, приезжают и забирают», — объяснила глава горадминистрации.

Полная информация о субботнике появится на сайте мэрии в ближайшие дни.