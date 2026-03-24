На расширение центра реабилитации для участников СВО под Калининградом запросили 1,9 млрд рублей

В Калининградской области планируют расширить центр «Новые горизонты», где проходят медицинскую реабилитацию участники СВО. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных заявил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 24 марта.

Сейчас медицинскую реабилитацию в области проводят только на базе этого центра. Он рассчитан на 700 человек в год, поэтому власти решили строить на той же территории ещё один корпус.

«Когда я туда съездил, я посмотрел, что в этот центр приезжают ребята из абсолютно разных регионов России и очень хвалят его. Поэтому мы приняли решение о том, что нам нужно расширять центр <...> — инфраструктура вся подведена. Сделали проектно-сметную документацию, разработали, получили положительное заключение государственной экспертизы. И хотим достроить ещё один более современный корпус дополнительно на 50 койко-мест, и это еще добавит пропускную способность ещё около 500 человек в год», — отметил глава области.

Общую стоимость работ власти оценили в 1,9 млрд рублей. Из областного бюджета, как заявил Беспрозванных, готовы выделить около 400 млн, остальную сумму регион рассчитывает привлечь с федеральной поддержкой.