Беспрозванных заявил о росте экономики и снижении госдолга в Калининградской области

В Калининградской области фиксируют рост экономических показателей и сокращение госдолга после спада последних лет. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных заявил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 24 марта.

«Валовой региональный продукт — мы с вами встречались, я вам говорил о том, что мы ставим для себя задачу в 2025 году выйти на валовой региональный продукт по темпам выше, чем общероссийский. Нам удалось прийти к этой цели. Сегодня это 102,4 процента. В целом видим, за счёт чего это происходит — прежде всего за счёт развития перспективных специализаций и направлений, промышленного производства. У нас в обрабатывающем производстве рост, в том числе мы видим серьезный рост динамики и в области туризма», — заявил глава области.

На туризм сейчас приходится 4,4% экономики Калининградской области. При этом, как утверждает Беспрозванных, доля отрасли продолжает расти, а её потенциал власти оценивают как высокий.

На фоне оживления экономики, по словам губернатора, укрепляется и бюджетная система региона. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета в 2024–2025 годах выросли на 41%, а государственный долг за два года удалось сократить в 1,6 раза. На 18% увеличились поступления по НДФЛ.

«И что нам это позволяет? Прежде всего использовать бюджет на социальную направленность. 51 процент доли нашего бюджета сегодня уходит в социальный сектор, и в том числе на поддержку бизнеса», — добавил Алексей Беспрозванных.

Как отметили власти, до 2030 года в регионе планируют реализовать 104 крупных инвестпроекта на общую сумму около 970 млрд рублей. В правительстве области считают, что, несмотря на логистические ограничения, Калининградская область сохраняет инвестиционную привлекательность.