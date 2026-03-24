Калининградец и его 5-летняя дочь собрали похвалы и критику, выпустив ещё один ироничный мультик про город

Калининградец Павел и его 5-летняя дочь Майя, ставшие героями своего анимационного сериала «Полгероя», не только нашли поддержку в соцсетях, но и обзавелись хейтерами. Как изменилась их жизнь после выхода мультика, «Клопс» рассказал сам отец семейства.

По словам Павла, они с дочкой одними из первых сделали такую работу про родной город. «Некоторые спрашивают: «Да что таксисты могут?» (Павел — военный пенсионер, подрабатывает в такси — ред.) Отвечаю: «Могут, ещё как могут». И не только таксисты, но и люди любых других профессий. Не все великие идеи, в том числе в творчестве, принадлежат менеджерам», — делится собеседник «Клопс».

Отзывов семья получила много. «В основном это положительные слова, поддержка. Часто комментарии пишут женщины — думаю, им близко понимание времяпровождения родителя с ребёнком», — рассказывает Павел.

Майя приобрела известность как минимум в своём садике. Однажды утром девочка с мамой, припозднившись, зашла в раздевалку, а вся группа уже ждала, узнав о выходе новой серии. «Майя даже сперва застеснялась», — с улыбкой говорит папа.

Одна из подружек Майи попросила добавить её персонажа в мультик. Оказалось, о творчестве отца и дочери знают не только дети — персонал садика тоже уже в курсе. А тренер по акробатике узнала Майю по её мультяшному образу. Девочке сделали футболку с принтом в виде кошки Чупы — любимого персонажа мультфильма.

«Вы только представьте себе, что такое для ребёнка оказаться в мультфильме! Майя с честью примерила на себя роль восходящей звёздочки, не зазналась, не стала задирать нос, — добавляет Павел. — От дочки стало больше предложений на будущие серии. Надеюсь в будущем делегировать ей часть обязанностей по производству мультика».