Истребители Су-30СМ2 и вертолёты Ми-8 имитировали налёт на «морских охотников» Балфтлота

Экипажи малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков Балтийского флота приняли участие в учениях по отражению воздушного налёта. Об этом сообщили в пресс-службе БФ в понедельник, 23 марта.

Атаку условного противника с воздуха имитировали многофункциональные истребители Су-30СМ2 и вертолёты Ми-8 морской авиации Балтийского флота.

Операторы боевых постов на кораблях обнаружили и классифицировали воздушные цели, а расчёты средств ПВО условно уничтожили их при подлёте на рубеж открытия огня.

«В ходе учения были отработаны вопросы организации управления силами и средствами ПВО при отражении ударов средств воздушного нападения воздушного противника по пункту базирования, распределения целей и постановки огневых задач по различным каналам связи», — рассказали в пресс-службе флота о стоявших перед моряками задачах.