Малый ракетный корабль Балтфлота опробовал в деле весь свой боевой арсенал

Малый ракетный корабль (МРК) «Ставрополь» в акватории Балтийского моря выполнил артиллерийские стрельбы практически из всех видов имеющегося вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе Балтфлота во вторник, 24 февраля.

В качестве морской мишени моряки использовали специальный щит, имитирующий боевой корабль условного противника. Стрельба по нему выполнялась из 100- и 30-миллиметровых артиллерийских установок. После этого экипаж с помощью артиллерии и крупнокалиберных пулемётов учился поражать безэкипажные катера. Завершились стрелковые упражнения поражением воздушных целей. В качестве мишени применялся зонд, а авианалёт условного противника имитировали самолёты морской авиации Балтийского флота.

Завершились морские тренировки упражнениями по постановке радиоэлектронных помех и визуальной маскировке. Также балтийцы отработали действий по борьбе за живучесть судна.