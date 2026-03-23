«Март — все кошки гуляют»: под Полесском к рыбаку наведалась рысь (видео)

Дикая кошка на мягких лапах прошлась по берегу ручейка и скрылась среди ивняка и берёз в воскресенье, 22 марта.

В посёлке Ильичёво Полесского района рыбак встретил рысь. Об этом он сам рассказал «Клопс».

Председатель областного общества охотников Олег Белкин объяснил, что животное встречается в разных частях области, в основном в приграничных районах и на востоке. Видели рысь и под Зеленоградском.

«Март — все кошки гуляют. Молодые особи активно расселяются по региону. Нет ничего удивительного, что животное обнаружили в Ильичёво», — сказал Белкин.

Эксперт предупредил, что рыси любят непроходимые чащи. Там надо быть начеку: встретив хищника, не пытайтесь его преследовать или загонять в угол. Животное может оказать сопротивление, тогда человеку не поздоровится.