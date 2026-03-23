В Храброво из-за атаки дронов на Ленинградскую область массово отменяют и задерживают рейсы

В аэропорту Калининграда в понедельник, 23 марта, отменили по 4 рейса на вылет и прибытие из Санкт-Петербурга. Ещё для 19 лайнеров скорректировали расписание. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэровокзала.

Изменения по приземлению и отправке коснулись двух направлений: Москва и Санкт-Петербург. По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, за ночь в регионе уничтожили 50 беспилотников.