В Калининграде пока не сел и не взлетел ни один борт: число отложенных рейсов выросло до 20

В Калининграде вылет первого рейса отложили ещё на два часа. Об этом «Клопс» сообщили пассажиры лайнера «Аэрофлота», который должен был отправиться в Москву ещё в 6:10.

Согласно информации онлайн-табло Храброво, в очереди на взлёт уже 10 бортов. Изменения в расписании коснулись всех утренних рейсов в Москву, Санкт-Петербург, а также Пермь.

Вовремя не доберутся до Калининграда самолёты из Уфы, Перми, Москвы (6 воздушных судов) и Санкт-Петербурга (3 борта). Время ожидания составляет от 30 минут до трёх часов.