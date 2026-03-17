В Калининграде пока не сел и не взлетел ни один борт: число отложенных рейсов выросло до 20

В Калининграде вылет первого рейса отложили ещё на два часа. Об этом «Клопс» сообщили пассажиры лайнера «Аэрофлота», который должен был отправиться в Москву ещё в 6:10.
Согласно информации онлайн-табло Храброво, в очереди на взлёт уже 10 бортов. Изменения в расписании коснулись всех утренних рейсов в Москву, Санкт-Петербург, а также Пермь.
Вовремя не доберутся до Калининграда самолёты из Уфы, Перми, Москвы (6 воздушных судов) и Санкт-Петербурга (3 борта). Время ожидания составляет от 30 минут до трёх часов.
Задержки в работе воздушной гавани вызваны атаками беспилотников на Москву и Ленинградскую область.