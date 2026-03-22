Жители Калининградской области с минимальным шансом могут увидеть северное сияние в ближайшие часы

В ближайшие часы жители Калининградской области с минимальной вероятностью смогут увидеть северное сияние. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Специалисты отметили, что авроральный овал, интенсивность которого начала расти ещё в середине дня, к вечеру накрыл северо-западную и европейскую части страны. По расчётным моделям, сегодня наблюдаются одни из самых высоких за последние месяцы шансов увидеть северное сияние.

Для Калининградской области прогноз при этом остаётся сдержанным. Согласно данным на сайте лаборатории, вероятность заметить явление в регионе сегодня вечером составляет 2%.