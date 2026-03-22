В Калининградской области выделили десять местных брендов, которым обещают особую поддержку

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области сформировали первую десятку региональных брендов, которые включили в специальный реестр для поддержки местных компаний. Об этом на сайте областного правительства рассказали в воскресенье, 22 марта.

«Поручил усилить работу по поддержке местных брендов, сделать её более адресной и эффективной. Участие в реестре должно стать реальным инструментом такой помощи, обеспечивать персонализированный подход к тем, кто вносит реальный вклад в развитие и продвижение брендов, связанных с Калининградской областью», — заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

В реестр включили местные бренды из самых разных сфер — пищевой промышленности, производства питьевой воды, парфюмерии и косметики, нижнего белья, стройматериалов и звукоизоляции. В список вошли «Марципан Gustav Grossmann», ККЗ «Калининградского композитного завода», «Амбер паркет», KenigZvuk, «Янтарный айсберг», Mysig, Amber Magic, «Дарю море», Avangerie и Amberorganic.

Как пояснили власти, участвовать в проекте могут юрлица и индивидуальные предприниматели из числа малого и среднего бизнеса. Производство должно находиться в Калининградской области, а сам бренд — быть уникальным и связанным с регионом. Ещё одно обязательное условие — наличие зарегистрированного товарного знака. Подробную консультацию дадут в центре «Мой бизнес».