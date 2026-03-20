«Клопс» взял две награды престижного всероссийского конкурса «Вместе Медиа»

Работу журналистов и корреспондентов «Клопс» высоко оценили участники и жюри конкурса «Вместе Медиа. Рост». Слёт с участием более 300 профессионалов индустрии проходит в Санкт-Петербурге.

В номинации «Лучшее сообщество Вконтакте» редакция заняла первое место. В номинации «Лучший сайт» «Клопс» завоевал серебро.

Конференция «Вместе Медиа» проходит с 2002 года и объединяет представителей сферы федеральных, региональных, корпоративных, студенческих медиа. В 2026 году в рамках мероприятий проводится финал конкурсов «Вместе Медиа. Рост» и «Вместе Медиа. Контент».

Свои работы на конкурс представили СМИ 95 городов России. В рамках общения между собой журналисты и эксперты отрасли обсуждают вопросы создания и распространения информации для СМИ и соцсетей в условиях ограниченного инструментария, замедления сервисов и поиска новых точек взаимодействия с аудиторией. Так что успехи «Клопса» — это победа не только редакции, но и наших читателей, для которых мы стараемся делать интересные новости.