«Вам будет сложно, но вы поймёте, что такое счастье»: героиня шоу «Мама в 16» из Калининграда дала совет ровесницам

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Семнадцатилетняя калининградка поучаствовала в реалити «Мама в 16» на телеканале «Ю». Девушка пыталась «спасти своей любовью» 20-летнего грузчика Диму и организовать с ним крепкую семью. Серия с землячкой вышла в эфир в среду, 18 марта, на канале «Ю».

Ольга познакомилась с избранником на море и решила, что это знак. Ребёнок получился случайно, а сам парень не собирался создавать семью. Девушка это объяснила трудным детством Димы и даже ходила к гадалке. Та поначалу убеждала её, что молодой человек в глубине души её любит.

Перевоспитать милого не удалось: будущий отец не только не помогал своей беременной девушке, но регулярно пытался жить за её счёт. Собрать всё необходимое для ребёнка Ольге помогли мама и отчим, подключились и благотворительные организации. Калининградка работала пекарем в дневные и ночные смены, чтобы накопить денег.

Съёмки шоу проходили в Зеленоградске и в туристических местах Калининграда: Музее янтаря, Рыбной деревне, на Острове Канта. Побывала съёмочная группа в перинатальном центре и квартирах героев выпуска.

Ольга посоветовала молодым мамам ничего не бояться. «Вам будет очень сложно, но, преодолев все трудности, вы поймёте, что ребёнок — это самое большое счастье, что у вас есть», — заключила она.

Шоу «Мама в 16», ранее известное как «Беременна в 16» на канале «Ю», — это реалити о подростках 16–17 лет. Проект показывает сложности раннего материнства. Каждая серия посвящена новой героине. Камеры фиксируют жизнь от момента теста на беременность до родов и первых месяцев жизни с младенцем.