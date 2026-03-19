Из-за мощнейшей за два месяца магнитной бури в небе над Калининградской областью будет видно полярное сияние

На Земле в ближайшее время начнётся магнитная буря, которая может стать самой сильной с середины января. Об этом в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили в четверг, 19 марта.

Активность вызвана сразу несколькими выбросами плазмы на Солнце, произошедшими в начале недели. Дополнительно на ситуацию могут повлиять корональные дыры, которые сейчас находятся на стороне светила, обращённой к Земле. Прогноз за последние сутки несколько раз пересматривали — и каждый раз в сторону ухудшения. Сейчас ожидается, что геомагнитные возмущения продлятся около шести дней — до 24 марта.

Самые сильные колебания магнитного поля прогнозируются с 19 по 21 марта, когда к Земле подойдут два крупных выброса плазмы. Затем до 24 числа сохранится более слабый фон.

Учёные отмечают, что при такой интенсивности есть шанс увидеть полярное сияние. Оно может наблюдаться даже на широтах 50–55 градусов — это уровень, на котором находится и Калининградская область, — особенно в вечерние и ночные часы. Первая такая возможность ожидается уже в ночь с четверга на пятницу. О приближении бури будет свидетельствовать рост скорости и плотности солнечного ветра.