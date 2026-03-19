Новогодние пихты в Калининграде высадили из кадок на постоянное место (фото)

Молодые пихты, которыми калининградские улицы украшали к Новому году, высадили на постоянное место. Об этом «Клопс» рассказали в Дирекции ландшафтных парков.

Первые 25 из полусотни деревьев теперь будут расти в лесопарке Теодора Кроне в Центральном районе, вторые с пятницы, 20 марта, получат прописку в парке Тихом неподалёку от Литовского вала. Пихты не образуют аллеи или мини-рощицы, их распеределили точечно.

Места специально выбрали лесопатологи, позаботившиеся, чтоб у каждой были подходящие условия для роста и развития. Учесть постарались множество факторов: баланс света и тени, расстояние от соседних деревьев и возможностей их сосуществования. Уделили внимание и эстетике лесопарка в целом и маршрутов в нём.

Все пихты — в хорошем состоянии, рассказала мастер участка дирекции Валерия Анисимова, от холодов они не пострадали. После праздников деревца в кадках переместили с улиц под навес в парке Макса Ашманна, где они в полном комфорте и дождались весеннего переезда.

Пихта (лат. Abies) — представительница семейства хвойных, уточнили в дирекции. Растение имеет более 50 видов. Это ближайшая родственница сосны, хотя внешне и похожа больше на ель. Долгожительница. Очищает воздух от вредных микроорганизмов, снижает уровень шума, улучшает почву.



