В Верхненеманском лесу на этой неделе планируют навести порядок на 258 квадратных километрах

В Верхненеманском лесу Краснознаменского района состоится очередной субботник. Об этом «Клопс» рассказал один из организаторов акции Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда».

Уборка назначена на субботу, 21 марта. «Давайте наведём порядок в родных местах, чтобы лес встречал весну чистым и ухоженным, — говорит Николай. — Приходите — вместе мы сделаем наш лес ещё прекраснее!»

Площадь уборки на этот раз больше чем когда-либо, это 285 кв. км. Было бы идеально охватить всю площадь лесного массива, но для этого требуется не менее 100 человек, говорит Николай. Поэтому каждые свободные руки — на вес золота.

С собой нужно взять перекус, воду, чай или кофе (по желанию). По возможности неплохо захватить мешки под мусор, перчатки. Наличие машины желательно, но не обязательно: безлошадных добровольцев обещают «рассадить по экипажам».

Место встречи участников субботника — стоянка на Московском проспекте возле дома 255. Время сбора — 7:00. Всю дополнительную информацию можно получить в соцсетях «Банды».