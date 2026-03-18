Форум «МедиаПрофи» в Калининграде собрал юнкоров и экспертов, включая специалистов Балтийской АЭС

Ссылка Медиафорум стал мощной образовательной площадкой, где теория медиаграмотности мгновенно претворялась в практику, а главной темой для творчества стало 80-летие Калининградской области. В Калининградской области завершился II Региональный медиафорум «МедиаПрофи». Одна из самых больших школ региона — гимназия № 40 им. Юрия Гагарина — стала главной медийной площадкой и организатором форума. Мероприятие прошло при поддержке Министерства образования Калининградской области и «Агентства-Профи». На форум было представлено более 157 работ, подготовленных школьниками, студентами медиаклассов и медиацентров региональных Центров развития творчества. «"МедиаПрофи" — это не просто конкурс, это инвестиция в будущее наших детей, — подчёркивает министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва. — Умение критически мыслить, работать с информацией и грамотно доносить свою позицию — такие же важные компетенции XXI века, как знание физики или языков. Мы видим, как растёт уровень школьных медиа, и будем продолжать поддерживать это движение. У нас большие надежды, что они будут нашими проводниками всех идей, которые сегодня есть в важной для нас повестке: образовательной, воспитательной».

На форуме для ребят и педагогов были организованы параллельные треки медиа-мастер-классов. Пока юные корреспонденты разбирались в жанрах, основах сторителлинга и монтажа, их учителя изучали эффективные методики руководства школьными, студенческими СМИ и проектной деятельностью. «Идея создания предпрофессиональных классов медианаправленности, она очень хороша. Во-первых, мы формируем правильного потребителя информации, который сумеет критически сделать отбор, а кроме того, мы ещё можем сформировать новое поколение профессионалов, которые будут создавать такой контент, который будет способствовать тому, чтобы развивать, облагораживать человека», — сказала Татьяна Мишуровская, директор гимназии № 40 Калининграда. Ключевым элементом форума «МедиаПрофи» стала проектная работа. Эксперты на конкретных кейсах объяснили, что такое медиапроект, как от идеи перейти к чёткому плану, рассчитать ресурсы и представить результат. В жюри конкурса «МедиаПрофи» вошли опытные журналисты, педагоги, представители бизнеса и Дирекции Балтийской АЭС. «Для атомной энергетики, как для одной из самых высокотехнологичных и наукоёмких отраслей, принципиально важно, чтобы в регионе присутствия росла грамотная, мыслящая, творческая молодёжь, — объясняет представитель Дирекции Балтийской АЭС, член жюри «МедиаПрофи» Инна Морева. — Мы поддерживаем "МедиаПрофи", потому что он учит главному: не бояться сложных тем, искать достоверную информацию, структурировать мысли и ясно их излагать. Эти навыки критически важны и для будущего инженера, и для будущего журналиста. А через честные, качественные медиапроекты о малой родине формируется и чувство сопричастности к её развитию».