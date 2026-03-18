Глава Черняховска объяснил, как с помощью МАХ эффективно общаться с управляющей компанией

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Домовые чаты в национальном мессенджере МАХ позволяют направлять обращения управляющим компаниям без лишней бюрократии. Об этом во вторник, 17 марта, рассказал глава Черняховского муниципального округа Виктор Вобликов в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

Он прокомментировал ситуацию, когда жители не знают о тех или иных решениях, которые принимаются коммунальщиками.

«Это очень удобно, это функционально, и это не просто чат общения соседей, — подчеркнул Виктор Вобликов. — Вы можете через площадку МАХ, как домовой чат, писать обращения, которые должны исполняться автоматически без письменных заявлений, почтовых писем. То есть вы через МАХ можете обращаться по своему дому, и управляющая компания должна будет отреагировать. В случае, если они не отреагируют, то минконтроля будет контролировать эти обращения. Поэтому хотел бы призвать всех жителей Калининградской области такой возможностью воспользоваться и подключиться к домовому чату в МАХ».